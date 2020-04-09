У Південній Кореї фіксують менше випадків коронавірусу

У Південній Кореї зафіксували рекордно низьку кількість нових випадків коронавірусу з кінця лютого.

Про це повідомляє UPI.

"У четвер (9 квітня - ред.) у Південній Кореї повідомили про 39 підтверджених випадків COVID-19, що є найменшою кількістю нових випадків коронавірусу з кінця лютого", - йдеться у повідомленні.

За даними Корейського центру з контролю та профілактики захворювань, разом із цими 39 випадками загальна кількість інфікувань в країні становить 10 423 випадки.

39 захворювань - це найнижчий показник, зафіксований протягом доби з 20 лютого, коли Південна Корея повідомила про 53 випадки на початку пандемії Covid-19.

Четвер, 9 квітня, став четвертим днем поспіль, коли нові випадки коронавірусу в країні складають близько 50 осіб чи нижче.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, за даними Worldmeter, у світі на коронавірус захворіли понад 1, 5 млн людей. З них 330 589 одужали, а 88 502 — померли.

Фото: UPI