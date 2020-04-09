В Афганістані ракетами обстріляли найбільшу військову базу США
Про це повідомляє dpa.
"Наші партнери з Афганських національних сил безпеки розслідують інцидент", - підтвердила факт небойова місія НАТО з навчання і надання допомоги урядовим силам Афганістану Resolute Support у Twitter.
За їх даними, жертв чи поранень внаслідок нападу не було.
Представник МВС Афганістану Тарік Аріан заявив, що ракети були розміщені всередині транспортного засобу.
На даний момент жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за напад.
У повідомленні у WhatsАpp представник талібів відхилив їхню причетність, пише агентство.
Губернатор Баграма Абдул Шокор Кудосі повідомив dpa, що дві ракети приземлилися у житловому районі, пошкодивши неподалік будівлю, інші три приземлилися всередині аеропорту.
За словами Кудосі, це була третя ракетна атака на аеродромі Баграм після того, як в кінці лютого США та таліби підписали мирну угоду.
Останні ракетні атаки проти авіабази були здійснені минулого місяця. Відповідальність за них взяла терористична група "Ісламська держава".