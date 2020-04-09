В Афганістані ракетами обстріляли найбільшу військову базу США

В Афганістані ракетами обстріляли найбільшу військову базу США

Укрінформ
Авіабаза США в Баграмі, що є найбільшою військовою базою країни в Афганістані, було обстріляно п’ятьма ракетами.

Про це повідомляє dpa.

"Наші партнери з Афганських національних сил безпеки розслідують інцидент", - підтвердила факт небойова місія НАТО з навчання і надання допомоги урядовим силам Афганістану Resolute Support у Twitter.

За їх даними, жертв чи поранень внаслідок нападу не було.

Представник МВС Афганістану Тарік Аріан заявив, що ракети були розміщені всередині транспортного засобу.

На даний момент жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за напад.

У повідомленні у WhatsАpp представник талібів відхилив їхню причетність, пише агентство.

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Губернатор Баграма Абдул Шокор Кудосі повідомив dpa, що дві ракети приземлилися у житловому районі, пошкодивши неподалік будівлю, інші три приземлилися всередині аеропорту.

За словами Кудосі, це була третя ракетна атака на аеродромі Баграм після того, як в кінці лютого США та таліби підписали мирну угоду.

Останні ракетні атаки проти авіабази були здійснені минулого місяця. Відповідальність за них взяла терористична група "Ісламська держава".

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