На будівельному майданчику Берлінського міського палацу стався вибух

На будівельному майданчику Берлінського міського палацу у центрі міста на Музейному острові стався вибух і пожежа.

Про це інформує у Twitter поліція німецької столиці.

"Пожежа в новобудові Міського палацу в районі Мітте… На місті працюють 80 пожежних", - йдеться у дописі.

#Brand im Neubau des #Stadtschloss|es in #Mitte.

Die Rauchwolke durch den Brand von Baumaterialien und zwei Bitumenkochern war weithin sichtbar.

Eine verletzte Person wird vom #Rettungsdienst behandelt. Im Einsatz sind rund 80 Kräfte. pic.twitter.com/go9cLn9p53 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 8, 2020

Як зазначається, одна людина постраждала, вона доставлена до лікарні.

Хмара диму від горіння будівельних матеріалів та двох бітумних печей була видна здалеку.

Повідомляється, що пожежа спалахнула у середу вранці. Вибухнула піч з бітумом. Речник Гумбольдт-форуму, який розміщено на території, заявив, що подія сталася на вулиці, повідомляється про «незначні пошкодження даху замку». Втім, таблоїд Bild стверджує, що пошкодження через задимлення всередині будівлі можуть бути значно більшими.

Фото:SplashNews.com

Берлінський міський палац (Berliner Stadtschloss) - головна (зимова) резиденція бранденбургських маркграфов і курфюрстів, а пізніше прусських королів і німецьких імператорів на на річці Шпрее в центрі Берліна. Палац значно постраждав під час Другої світової війни, проте його стан дозволяв проводити в ньому деякі громадські заходи. Однак від планів з відновлення влада НДР відмовилася, руїни палацу в 1950 році були знесені, на їх місті побудовано Палац Республіки. Після воз’єднання Німеччини почалася дискусія про відновлення палацу. У 2007 році Бундестаг прийняв рішення про відтворення будівлі. На проєктування і будівництво було витрачено, за деякими даними, щонайменше 644 мільйони євро як державних коштів, так і грошей приватних інвесторів. Будівництво розпочалося влітку 2013 року. Відкриття спочатку було заплановано на минулий рік, але цього не сталося. Перша частина Гумбольдт-форуму повинна відкритися у вересні цього року. В будівлі майбутнього комплексу розмістяться музеї, бібліотека, лабораторії, кафе і ресторан з панорамним видом.

Перше фото: Jessica Weber, Bild