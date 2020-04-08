Голова ВМС США пішов у відставку на тлі "коронавірусного" скандалу

Виконуючий обов'язки міністра Військово-морських сил США Томас Модлі подав у відставку після звільнення командира авіаносця «Теодор Рузвельт» Бретта Крозьє.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє The Hill.

"Він (Модлі – ред.) пішов у відставку за власним бажанням, поставивши інтереси Військово-морських сил і моряків над своїми, щоб авіаносець «Теодор Рузвельт» і ВМС як інститут могли рухатися вперед", - йдеться у заяві Еспера.

Минулого тижня Модлі звільнив командира авіаносця «Теодор Рузвельт» Бретта Крозьє після публікації листа, який потрапив у ЗМІ, в якому той попросив керівництво ВМС вжити посилених заходів для стримування спалаху коронавірусу на кораблі з екіпажем 5 тис. осіб. Там на COVID-19 захворіло більше 170 осіб.

У самого Крозьє також діагностували коронавірус.

Еспер зі схвалення президента США Дональда Трампа призначив Джеймса Макферсона виконуючим обов'язки міністра Військово-морських сил.

Макферсон, ветеран ВМС, зараз служить заступником міністра Армії США.

За даними сайту Worldоmeter, станом на ранок 8 квітня у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавірусу, зокрема 82 085 людей загинули, 302 209 одужали.

Фото: US Navy