Кількість інфікованих COVID-19 у Росії наближається до 9 тисяч

Станом на ранок 8 квітня у Росії зареєстровано 1 175 нових випадків коронавірусної інфекції в 55 регіонах. Загальна кількість хворих зросла до 8 672 осіб у 80 регіонах.

Такі оновлені дані на ранок середи надає портал стопкоронавирус.рф.

Також, за даними порталу, один новий випадок коронавірусу зафіксовано в Криму. Таким чином, на окупованому Росією півострові, включаючи Севастополь, зареєстровано 28 інфікованих на COVID-19.

Найбільше нових епізодів зареєстровано у Москві - 660, 95 - у Московській області, 34 - у Санкт-Петербурзі, 32 - у Ленінградській області.

П'ятеро пацієнтів з COVID-19 за минулу добу померли. Двоє людей померли у Московській області, по одному - в Північній Осетії, Іркутській області і Хабаровському краї. Всього в Росії померли 63 людини, у яких було діагностовано коронавірус. Загальна кількість пацієнтів, які одужали після COVID-19, становить 572. Ще 8 осіб виписано з лікарень в анексованому РФ Криму.

За даними сайту Worldоmeter, станом на ранок 8 квітня у світі зафіксовано 1 432 140 випадків коронавірусу, зокрема 82 101 людина загинула, 302 247 одужали.