Військові медики США тестують вакцини від COVID-19 на приматах

Медичний дослідний інститут інфекційних захворювань армії США в місті Фредерік, штат Меріленд, розпочав проводити випробування потенційних вакцин від коронавірусу COVID-19 на людиноподібних приматах.

Про це заявив представник Пентагону Джонатан Гофман на брифінгу, повідомляє The Baltimore Sun.

Зазначається, що загалом Пентагон бере участь у п’яти клінічних випробуваннях вакцин, а також підтримує зусилля у цьому напрямку інших федеральних агентств.

«Я думаю, що для всіх важливо мати на увазі, що цей процес йде настільки швидко, наскільки можливо», - заявив на брифінгу Пауль Фрідріхс, бригадний генерал ВПС США, який служить хірургом Об'єднаного штабу.

За його словами, клінічні випробування на невеликій групі людей розпочнуться, якщо випробування на тваринах будуть успішними.

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За даними сайту Worldоmeter, станом на ранок 8 квітня у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавірусу, зокрема 82 085 людей загинули, 302 209 одужали.

У США від коронавірусу загинуло 1 970 осіб. Це найбільша кількість смертей від коронавірусу, яку зареєстрували в країні за добу.

Нині в країні найбільша кількість заражених коронавірусом у світі - 400 540 осіб, з них 12 857 загинули (16 сьогодні) і 21 711 одужали.