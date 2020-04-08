У США зафіксували найбільшу за добу кількість смертей

У вівторок, 7 квітня, у Сполучених Штатах Америки від коронавірусу загинуло 1 970 осіб.

Про це свідчать дані Worldometer.

Згідно з ними, це найбільша кількість смертей від коронавірусу, яку зареєстрували в країні за добу.

На день раніше, 6 квітня, в країні від ускладнень коронавірусу загинуло 1 255 осіб, а 5 квітня - 1 165.

При цьому, 8 квітня у США зафіксували 205 нових інфікованих.

Нині в країні налічується найбільша кількість заражених коронавірусом у світі - 400 540 осіб, з них 12 857 загинули (16 сьогодні) і 21 711 одужали.

За даними Worldоmeter, станом на ранок 8 квітня у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавірусу, зокрема 82 085 - летальні, 302 209 осіб одужали.