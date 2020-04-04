У США – понад 277 тисяч хворих з коронавірусом, 7159 померлих

У США внаслідок епідемії коронавірусу померли вже 7159 людей, в країні наразі зареєстрували 277 522 підтверджених випадки COVID-19.

Про повідомляє сайт Worldometer.

Наступними після США у сумній статистичній таблиці йдуть Італія (14 681 летальний випадок) та Іспанія (11 198 летальних випадків).

12 283 пацієнти одужали від коронавірусу у США станом на сьогодні.

У світі наразі зафіксовано 1 118 562 випадки COVID-19, з них 59 226 летальних, 229 274 людини одужали.

Станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.