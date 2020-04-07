У Швеції від коронавірусу померла 591 особа

У Швеції кількість померлих внаслідок пандемії коронавірусу зросла до 591.

Про це інформує The Local.

"Станом на 7 квітня у Швеції внаслідок пандемії коронавірусу померла 591 людина", - йдеться у повідомленні.

Головний державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл заявив, що в середньому у Швеції фіксують близько 40 смертей протягом 24 годин.

Згідно з даними Worldometer, наразі у Швеції зафіксовано 7 693 підтверджених випадків коронавірусу, що на 487 більше, ніж днем раніше.

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Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, з них 75 тис. осіб померли, понад 285 тис. одужали.

Фото: Fredrik Sandberg/TT