Коронавірус в Ірані: ВООЗ заявляє, що нових випадків поменшало

В Ірані спостерігається зменшення кількості нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це заявив регіональний директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Східному Середземномор'ї Річард Бреннан на пресконференції 7 квітня, повідомляє CNN.

"Завдяки масштабу багатьох обмежувальних заходів, ми побачили зменшення кількості випадків (захворювання на COVID-19 – ред.) в Ірані, фактично є ознаки можливого зменшення кількості нових випадків", - сказав Бреннан.

В Ірані підтвердили 133 нові смерті за добу, через що загальна кількість померлих зросла до 3 872, повідомив представник іранського МОЗ Кіануш Джаханпур.

За його словами, за останні 24 години було зареєстровано 2 089 нових випадків зараження коронавірусом, а загальна кількість випадків становила 62 589.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними Worldmeters, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.

Фото: FNA