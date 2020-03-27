В Ірані 300 осіб загинули і тисяча отруїлися під час "лікування" спиртом

В Ірані 300 осіб загинули і 1 тис. отруїлися, вживаючи спиртне в спробах захиститися від коронавірусу.

Про це повідомляє АР.

«По всій Ісламській Республіці близько 300 людей загинули і понад 1000 осіб отруїлися від вживання метанолу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це відбувається на тлі поширення по всіх соціальних мережах в Ірані сумнівних припущень про те, що британський шкільний учитель та інші вилікувалися від коронавірусу за допомогою віскі і меду. А з огляду на заклики про використання дезинфікуючих засобів для рук на спиртовій основі деякі іранці помилково вважають, що вживання алкоголю вб'є вірус в їхньому організмі.

«Вірус поширюється, і люди просто помирають, і я думаю, що вони ще в меншій мірі усвідомлюють той факт, що існують інші небезпеки», - сказав доктор Кнут Ерік Ховд, клінічний токсиколог з Осло, який вивчає отруєння метанолом.

На його думку, продовження самолікування спиртом призведе лише до погіршення і без того небезпечної ситуації.

Раніше повідомлялося, що в результаті вживання фальсифікованого алкоголю в Ірані за кілька тижнів померли понад 200 осіб.

У більшості людей новий коронавірус викликає легкі або помірні симптоми, такі як лихоманка і кашель, які проходять через два-три тижні. Для деяких, особливо людей літнього віку і людей з існуючими проблемами зі здоров'ям, це може призвести до серйозніших захворювань, включаючи пневмонію або смерть.

На даний момент не існує ліків від коронавірусної хвороби Covid-19. Вчені та лікарі продовжують вивчати вірус і шукати ефективні методи лікування і вакцини.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня в світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

Фото: FNA