У Лівії через коронавірус розпочали масову амністію

Через занепокоєння стосовно швидкого поширення у країні COVID-19, уряд Лівії достроково звільнив майже півтори тисячі затриманих.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на дані міністерства юстиції країни.

“До кінця березня 1347 затриманих були звільнені із виправних та реабілітаційних центрів”, - пише Xinhua.

У мін’юсті додали, що “з метою недопущення поширення пандемії коронавірусу та зменшення перенаселення у виправних та реабілітаційних центрах, процес звільнення затриманих осіб, які очікують на розслідування та суд, триває”.

Читайте також: Поблизу узбережжя Лівії з моря урятували майже 70 мігрантів

Нагадаємо: наприкінці березня у міністерстві оголосили про плани звільнити тих, хто відбув більшу частину свого терміну покарання, літніх арештантів, а також людей із проблемами зі здоров’ям.

Станом на вечір понеділка на території Лівії було виявлено усього 18 випадків інфікування на COVID-19. Пов’язані із недугою ускладнення забрали одне життя.