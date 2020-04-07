У Лівії через коронавірус розпочали масову амністію
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на дані міністерства юстиції країни.
“До кінця березня 1347 затриманих були звільнені із виправних та реабілітаційних центрів”, - пише Xinhua.
У мін’юсті додали, що “з метою недопущення поширення пандемії коронавірусу та зменшення перенаселення у виправних та реабілітаційних центрах, процес звільнення затриманих осіб, які очікують на розслідування та суд, триває”.
Нагадаємо: наприкінці березня у міністерстві оголосили про плани звільнити тих, хто відбув більшу частину свого терміну покарання, літніх арештантів, а також людей із проблемами зі здоров’ям.
Станом на вечір понеділка на території Лівії було виявлено усього 18 випадків інфікування на COVID-19. Пов’язані із недугою ускладнення забрали одне життя.