У Раді Європи закликають захистити права і здоров'я ув'язнених

У Раді Європи закликають країни-члени забезпечити захист прав і збереження здоров'я ув'язнених осіб в умовах пандемії коронавірусу.

Про це заявила у понеділок комісар РЄ Дуня Міятович, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я закликаю країни-члени Ради Європи захистити права і здоров'я усіх ув'язнених упродовж пандемії COVID-19», - наголосила комісар РЄ.

Вона зазначила, що ці особи є найбільш уразливими до інфекції, адже перебувають в умовах високого ризику. Це пов'язано з тим, що місця утримання не адаптовані до умов протидії масштабним епідеміям.

За словами Міятович, у багатьох європейських країнах в'язниці переповнені, людей утримують у групових камерах, багато ув'язнених мають хронічні хвороби, зокрема туберкульоз, діабет та ВІЛ, а стан медичних служб є незадовільним.

Крім того, з початку епідемії є повідомлення про акції протесту з боку ув'язнених у зв'язку з обмеженнями.

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Водночас, Міятович позитивно оцінила ініціативи деяких країн зменшити кількість ув'язнених, деякі категорії з яких звільнили достроково або тимчасово, зокрема й за амністією.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції у період із середини березня до початку квітня достроково звільнили із в'язниць більше 6 тис. осіб.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі становить 1 284 754, з них 70 320 летальних, 271 731 особа одужала.