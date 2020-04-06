COVID-19 забрав життя експрем'єра Лівії

COVID-19 забрав життя експрем'єра Лівії

Укрінформ
Колишній прем’єр-міністр Лівії Махмуд Джібріл помер у Каїрі від нового коронавірусу.

Про це пише Xinhua із посиланням на власні джерела.

“Джібріл помер пізно вночі у суботу через кілька днів після зараження на новий коронавірус”, - розповів співрозмовник агентства. 

Зазначається, що 68-річний колишній політик провів 10 днів у ізоляції в лікарні у столиці Єгипту. 

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Нагадаємо: Махмуд Джібріл був прем’єр-міністром та главою МЗС Лівії у 2011 році.

Фото: Mahmud Turkia/AFP

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