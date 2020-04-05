У світі – понад 1,2 мільйона інфікованих COVID-19, одужали майже 247 тисяч

У світі станом на ранок 5 квітня зафіксовано 1 мільйон 202 тисячі 435 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 64 729 осіб померли, одужали 246 638 людей.

Про це повідомляє Worldоmeter.

Загалом, коронавірус виявлено у 206 країнах.

Найбільше хворих у США – 311 635 осіб (278 нових випадків), 8 454 інфікованих померло, одужали 14 825 осіб.

В Іспанії кількість випадків СОVID-19 становить наразі 126168, з них 11 947 летальних, 34 219 людей одужали.

В Італії коронавірус на цей час виявлено у 124 632 осіб, з них 15 362 померли, 20 996 осіб одужали.

У Німеччині зареєстровано 96 092 випадки СОVID-19, у Франції – 89 953, у Китаї – 81 669.

В Україні лабораторно підтверджено 1 225 випадків COVID-19, з них 32 летальних, 25 осіб одужали.