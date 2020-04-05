COVID-19: Штати припиняють відправлення пошти до 22 країн

У зв'язку з глобальною пандемією коронавірусу Сполучені Штати припинили доставлення міжнародної пошти до 22 країн.

Про це повідомив представник Всесвітнього поштового союзу Девід Дадж в коментарі "Голосу Америки".

Поштова служба США попросила своїх клієнтів утриматися від відправлення пошти до 22 країн світу, таких, як Кайманові острови, Чад, Еквадор, Французька Полінезія, Гондурас, Індія, Кувейт, Лівія, Мадагаскар, Мальдіви, Монголія, Нова Каледонія, Панама, Перу, Самоа, Саудівська Аравія, ПАР, Болівія, Шрі-Ланка, Зімбабве, Фіджі та Ботсвана. До цих країн наразі неможливо доставити пошту з технічних причин.

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"Призупинення відправлення пошти не є політичним рішенням і пов'язане з припиненням авіапольотів до зазначених держав", - уточнив Дадж.

За його словами, блокади, соціальне дистанціювання і карантин авіапасажирів, введені державами для припинення поширення вірусу, дуже ускладнюють переміщення пошти. Через пандемію багато країн скоротили персонал своїх поштових служб, тому проблематичною стала та обробка вхідної пошти.