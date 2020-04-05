Миротворець ООН у Малі заразився коронавірусом

У одного з членів міжнародної миротворчої місії ООН в Малі (MINUSMA) підтвердили зараження на коронавірус.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці MINUSMA у мережі Твіттер.

“У суботу один із членів MINUSMA отримав позитивний результат на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

RSSG Annadif: "Aujourd'hui samedi 4 Avril, un membre du personnel de la MINUSMA a été testé positif au #Covid19. Nous continuons de renforcer notre réponse au Covid-19, aux côtés des autorités maliennes. Bon rétablissement à notre collègue." #Mali pic.twitter.com/FQOrzDu2VM — MINUSMA (@UN_MINUSMA) April 4, 2020

В ООН побажали якнайскорішого видужання колезі та пообіцяли разом із владою Малі “посилювати протидію COVID-19”.

Додамо, що станом на вечір суботи у Малі було офіційно підтверджено 41 випадок зараження COVID-19. Пов’язані із хворобою ускладнення забрали 3 життя.