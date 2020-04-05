Миротворець ООН у Малі заразився коронавірусом

Миротворець ООН у Малі заразився коронавірусом

Укрінформ
У одного з членів міжнародної миротворчої місії ООН в Малі (MINUSMA) підтвердили зараження на коронавірус.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці MINUSMA у мережі Твіттер.

“У суботу один із членів MINUSMA отримав позитивний результат на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

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В ООН побажали якнайскорішого видужання колезі та пообіцяли разом із владою Малі “посилювати протидію COVID-19”.

Додамо, що станом на вечір суботи у Малі було офіційно підтверджено 41 випадок зараження COVID-19. Пов’язані із хворобою ускладнення забрали 3 життя. 

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