У світі - понад 1,1 мільйона випадків коронавірусу, майже 242 тисячі осіб одужали

В усьому світі вже нараховується 62 444 жертв епідемії коронавірусу. Італія, США та Іспанія - найбільш постраждалі країни за кількістю летальних випадків.

Про такі дані інформує сайт Worldometer.

У світі зафіксовано 1 162 297 підтверджених випадків коронавірусу.

241 742 особи вже одужали від недуги.

За кількістю підтверджених випадків хвороби лідирують США, де зафіксовано 291 545 хворих та 7 851 летальний випадок. На другому місці Іспанія - 124 736 випадків та 11 744 смертей. Далі йде Італія - 119 827 підтверджених випадків та 14 681 померлий.

Як повідомлялося, в Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

Фото: AA