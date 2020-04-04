У Бельгії за добу - понад 1600 нових випадків коронавірусу

Протягом минулих 24 годин у Бельгії було підтверджено 1661 випадок захворювання на COVID-19, загальна кількість інфікованих з початку пандемії в цій країні досягла 18 431.

Таку інформацію у суботу з посиланням на Кризовий центр Бельгії оприлюднило видання «The Brussels Times».

«За останні 24 години підтверджено 1661 новий випадок інфікування, що довело загальну кількість людей, що захворіли на COVID-19, до 18431. П’ятдесят відсотків цих випадків виявлено у Фландрії (831), 39 відсотків – у Валлонії (652) та 10 відсотків (162) – у Брюсселі. Міністерство не має даних про місце проживання ще 16 людей, що захворіли», - йдеться у повідомленні.

За добу були госпіталізовані ще 503 людини. Загальна кількість госпіталізованих - 7773 особи, з них 1245 пацієнтів знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії (+40 за добу), 985 підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

За добу 140 людей померли від COVID-19, загальна кількість летальних випадків зросла у Бельгії до 1283.

Водночас вчора 375 пацієнтів були виписані з бельгійських лікарень. Загальна кількість людей, що успішно подолали хворобу, з початку пандемії становить 3247 осіб.

Фото: АА