Кількість випадків коронавірусу у Росії перевищила чотири тисячі

За останню добу в Росії виявлено ще 601 випадок захворювання на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на оперативний штаб.

"Загальна кількість випадків коронавірусної інфекції в Росії зросла за добу на 601 у 32 регіонах, кількість хворих досягла 4 149 в 78 регіонах", - йдеться у повідомленні.

Всього з лікарень виписано вже 281 пацієнта.

За даними штабу, кількість померлих в РФ від ускладнень коронавірусу сягнула 34 осіб.

Раніше 18 випадків COVID-19 було зареєстровано в окупованому Росією Криму.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано понад мільйон випадків COVID-19. В Україні зафіксовано 942 випадки COVID-19, з них 23 летальні, 19 осіб одужали.