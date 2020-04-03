Сенатор США закликала директора ВООЗ піти у відставку

Сенатор-республіканець США Марта Максаллі закликала генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедроса Гебреісуса піти у відставку.

На її думку, Гебреісус сприяв Китаю у приховуванні даних про коронавірус COVID-19, повідомляє Politico.

«Я ніколи не довіряла комуністам. І те, що вони приховували цей вірус, який виник у них, призвело до смертей в Америці і в усьому світі… ВООЗ повинна припинити покривати їх… Я думаю, що доктор Тедрос (Гебреісус – ред.) повинен піти у відставку. Нам потрібно вжити якісь дії для розв'язання цієї проблеми. Це просто безвідповідально, безсовісно те, що вони зробили, в той час як люди помирають по всьому світу», - заявила сенатор.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.

Найбільше хворих у США – 245 193 особи, 6 088 інфікованих померли.