Влада Білорусі заборонила вивозити гречку, цибулю і часник

У Білорусі потрапило під заборону вивезення з країни гречки, часнику та цибулі строком на три місяці.

Про це повідомляється на сайті Ради міністрів Республіки Білорусь.

«Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31 березня 2020 р. №185 запроваджено тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь гречки, гречаної крупи, цибулі-сіянки, цибулі ріпчастої і часнику незалежно від країни їх походження, в тому числі при поширенні на них митних процедур експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту», - йдеться в повідомленні.

Положення постанови набувають чинності після її офіційного опублікування і діють протягом трьох місяців.

Читайте також: У Білорусі зареєстрували першу смерть від коронавірусу

За даними сайту Worldometer, станом на 1 квітня в Білорусі зафіксовано 163 хворих коронавірусом COVID-19 і дві смерті.

У світі зафіксовано 884 996 випадків зараження коронавіруса COVID-19, з них - 185 204 людини одужали, а 44 200 померли.