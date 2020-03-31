У Білорусі зареєстрували першу смерть від коронавірусу

У Вітебську помер артист Республіки Білорусь Віктор Дашкевич з підтвердженим коронавірусом.

Факт смерті чоловіка TUT.BY підтвердила його донька Вікторія.

«У Вітебську помер хворий з підтвердженим коронавірусом. Йдеться про 75-річного актора Коласовського театру, заслуженого артиста Республіки Білорусь Віктора Дашкевича», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, у нього і його дружини було запалення легень, цей діагноз їм поставили в поліклініці. Чоловіка і жінку відправили на госпіталізацію в тубдиспансер. Однак він був переповнений, подружжю виписали антибіотики і відпустили додому.

Вдома у актора була температура. Черговий лікар сказала, що потрібно негайно їхати до лікарні.

Подружжя поклали в різні палати в шкірвендиспансері. Взяли тести на коронавірус, але сказали, що результати негативні.

Разом з актором знаходився чоловік, якого пізніше забрали з лікарні. Чому і куди - ніхто не сказав. Потім він лежав з іншими трьома чоловіками.

24 березня актору стало гірше, і його перевели до закладу охорони здоров'я «Вітебський обласний клінічний спеціалізований центр». Там взяли новий аналіз на коронавірус. 26 березня стало відомо, що результат позитивний.

Дружину актора виписали 26 березня, вона на 14-денному карантині.

А її чоловік був у реанімації, на апараті ШВЛ. За кордон актор не їздив.

Вчора Міністерство охорони здоров'я Білорусі опублікувало свіжі дані про поширення інфекції в країні: загалом зафіксовано 152 випадки коронавірусу, одужали 47 осіб.

Як повідомлялося, в Білорусі не запроваджено жодних обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу - карантину немає, кордони відкриті. Реакцію Білорусі на пандемію Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає адекватною, тоді як "світ з глузду з'їхав від коронавірусу або, можливо, від цих усіх міркувань з приводу коронавірусу".

Як повідомляв Укрінформ, на ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становила 785 807, кількість смертей - 37 820, а одужали вже 165 659 осіб.