У Штатах кажуть, що людина може заражати COVID-19 за дві доби до появи у неї симптомів

Інфікована коронавірусом COVID-19 особа здатна заражати інших за 48 годин до появи перших симптомів захворювання.

Про це повідомив у інтерв'ю американському радіо NPR директор Центру профілактики й контролю захворювань США Роберт Редфілд.

"У людей (інфікованих COVID-19, – ред.) виділяється значна кількість бактерій вірусу з ротоглотки, за попередніми даними, ще за 48 годин, перш ніж у них проявляться симптоми", - зауважив чиновник.

За його словами, це допомагає пояснити, чому вірус COVID-19 настільки швидко поширюється. "Тобто, серед нас є безсимптомні хворі, які заражають інших упродовж 48 годин перед тим, як у них самих проявляться симптоми", - уточнив Редфілд.

Водночас, продовжив він, у значної частки інфікованих – приблизно у 25% випадків, хвороба взагалі проходить безсимптомно. При цьому, чиновник зауважив, що COVID-19 "втричі заразніший за грип" і має здатність набагато простіше передаватися від людини до людини.

Нагадаємо кількість людей, хворих на коронавірус, у світі становить 858,371 особу. При цьому, зареєстровано 42,146 летальних випадків, майже 178 тисяч пацієнтів повністю одужали.