Коронавірусом заразився топ-ведучий CNN

Популярний у США ведучий на телеканалі CNN Кріс Куомо заявив у вівторок, що отримав позитивний тест на коронавірус COVID-19, однак почувається задовільно та має намір далі вести авторську вечірню програму "Куомо прайм-тайм" з дому.

Про це він повідомив на власній Twitter-сторінці.

"Отже, в ці складні часи, які, здається щодня стають складнішими й важчими, я щойно дізнався, що отримав позитивний тест на коронавірус. В останні дні я контактував з людьми, у яких згодом підтвердився коронавірус, і зараз маю лихоманку, озноб і задишку. Сподіваюся, що не передав це дітям та Крістині. Це було би для мене гіршим ударом, ніж хвороба!"- написав ведучий CNN.

Минулого тижня Куомо включався з району Гадсон-Ярд у Нью-Йорку, в місті, яке наразі вважається епіцентром захворювань у всьому світі.

Ведучий CNN заявив у вівторок, що ізолюється на самокарантин у підвалі свого будинку, щоби також не наражати на небезпеку родину.

"Я працюватиму над своїми шоу звідси. Ми всі подолаємо це, якщо будемо розумними, сильними й згуртованими!"- написав журналіст.

Як повідомляв Укрінфом, у Нью-Йорк Сіті та штаті Нью-Йорк найбільше у США виявлено людей з коронавірусом COVID-19. Наразі у понад половині американських штатів введені сурові правила карантину, порушення яких карається в'язницею й багатотисячними штрафами.

Загалом, у США станом на вівторок зафіксовано понад 165,8 тис. хворих. З них 3 178 людей померли, 5 995 повністю одужали.