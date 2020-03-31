Туркменістан заборонив слово "коронавірус", за маску – арешт

Влада Туркменістану вирішила заборонити державним ЗМІ вживати слово «коронавірус» та наказала прибрати його з інформаційних брошур про охорону здоров’я, що розповсюджувалися в школах, лікарнях та на робочих місцях на підприємствах.

Про це повідомляється на сайті міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» (RSF).

«Туркменська влада виправдала свою репутацію, застосувавши цей екстремальний метод для викорінення всієї інформації про коронавірус. Це заперечення інформації не тільки наражає на небезпеку громадян Туркменістану, але й підсилює авторитаризм, встановлений президентом Гурбангули Бердимухамедовим. Ми закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на його систематичні порушення прав людини», - сказала Жанна Кавельє, керівник бюро Східної Європи та Центральної Азії RSF.

Як повідомляють журналісти Radio Azatlyk, люди, які носять захисні маски для обличчя або говорять про коронавірус на вулиці, на автобусних зупинках або в чергах у магазинах, можуть бути заарештовані поліцією.

За словами влади, досі в країні не виявили жодного інфікованого коронавірусом.

Натомість лідер Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов на засіданні уряду порадив громадянам захищатися від вірусів старовинним народним засобом – рослиною, яку називають "гармала".

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Туркменістан, який посідає останнє місце в Індексі світової свободи преси RSF за 2019 рік, є однією з найбільш закритих країн світу. Уряд контролює всі вітчизняні ЗМІ та продовжує посилювати переслідування тих, хто передає інформацію медіа, які працюють у вигнанні.

За даними Worldmeters станом на 15.00 31 березня, загальне число заражень COVID-19 у світі становить 801 117, смертей – 38 771, а одужали наразі вже 172 319 осіб.