Нью-Йорк: Мангеттен як місто-привид, корабель-госпіталь та мобільні морги

У США вже 165 тисяч інфікованих коронавірусом, але пік епідемії ще попереду

Сполучені Штати за останній тиждень раптово вийшли в лідери в зростанні кількісних показників зараження коронавірусом. Станом на 31 березня зареєстровано близько 165 тисяч хворих, майже 3200 померло. За чотири дні кількість жертв зросла більш як удвічі й продовжує різко зростати. Найвищі показники смертності – у штатах Нью-Йорк та Нью-Джерсі. Як і всюди, у США бракує обладнання для штучної вентиляції легень, лікарняних ліжок, особливо у відділеннях реанімації, та засобів персонального захисту.

ШВИДШЕ, НІЖ ШВИДКІСНИЙ ПОЇЗД

За місяць ситуація у США змінилася кардинально. Коли автор цих рядків на початку березня перебував у Нью-Йорку, по всій країні було зареєстровано всього 70 випадків захворювання. Поступово цей показник сягнув сотень, потім десятків тисяч – зі зростанням більш як 10 відсотків на добу.

Відповідальність за карантинні заходи лягла на штати. У більшості з них вони такі самі, як в Україні. Навчальні заклади, ресторани, спортивні зали, салони краси тощо зачинено, за винятком продуктових магазинів і аптек.

Майже половину всіх випадків зараження зафіксовано в штаті Нью-Йорк – близько 70 тисяч, як по всій Німеччині. Кількість загиблих сягнула тисячі, що загалом відповідає загальній статиці смертності у світі (за винятком Італії, де, смертність значно вища). У великих приміщеннях Мангеттена розгорнуто мобільні шпиталі, які зможуть прийняти тисячі хворих.

Білл де Блазіо

«Ми втрачаємо людей щодня, – заявив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо. – Наступні кілька місяців будуть болісними й викличуть небувалий стрес системи охорони здоров'я». За його словами, COVID-19 «поширюється швидше, ніж швидкісний поїзд».

На сьогодні коронавірус поширився по всіх Штатах. За даними New York Times, найбільш вразливими виявилися будинки для літніх людей. Тільки в одному з них у місті Кіркленді штату Вашингтон померло 37 чоловік, багатьом з яких було за вісімдесят. Водночас у країні зафіксовано кілька випадків загибелі й молодих людей, навіть дитини.

У Детройті померло щонайменше двоє співробітників поліції, багато поліцейських інфіковано. У місті Аврорі штату Іллінойс вірус підхопив начальних поліції. А в Нью-Джерсі – другому за поширенням вірусу штаті – заражено принаймні 700 поліцейських.

COVID-19 дістався і в’язниць. В окружній в’язниці Чикаго виявлено більш як сотню випадків зараження ув’язнених та тюремників. Це при тому, що в цих установах бракує дезінфікуючих засобів і навіть мила, не кажучи вже про маски й рукавички.

Аби з’ясувати картину в найбільш зараженому місті Америки – Нью-Йорку, я поспілкувався з кількома нью-йоркцями.

«ПАУЗА» І ЗАКОН МАТИЛЬДИ

«Усі «несуттєві» державні справи на сьогодні зупинено, – каже речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. – Масові зібрання людей заборонено. Нью-йоркці мають право полишати межі своїх будинків лише для того, щоб придбати продукти або займатися фізичними вправами.

Андрій Добрянський

Весь бізнес від 15 березня зупинено. Зачинено бари, ресторани, спортзали, кінотеатри, казино, концертні зали, припинено богослужіння. Працюють лише продуктові крамниці, фермерські ринки, аптеки, магазини господарчих товарів, ресторани та бари, які забезпечують доставку продуктів і страв.

З 23 березня за наказом губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо розпочалася так звана «ПАУЗА» (Policies Assure Uniform Safety for Everyone – політика забезпечення єдиної безпеки для всіх), мета якої – уповільнити поширення COVID-19 та зберегти й захистити вже перевантажену систему охорони здоров'я. Цей наказ, який діє щонайменше до 19 квітня, зобов’язує всіх залишатися вдома, крім працівників «суттєвої» сфери.

Найсуворіші правила стосуються нью-йоркців віком понад 70 років: вони повинні залишатися дома, за винятком занять спортом, носити маски й перевіряти температуру всіх, хто їх відвідує. Всі інші контакти заборонені. Куомо назвав це «Законом Матильди» – на честь його 88-річної матері.

Він також заборонив на 90 днів змінювати офіси та житло.

Департамент поліції м. Нью-Йорка оплакує смерть трьох поліцейських, які померли від коронавірусу. Майже 800 офіцерів департаменту та 96 цивільних службовців виявилися зараженими.

У неділю було звільнено близько 650 осіб із в’язниць. Нині у виправних інституціях загалом перебуває менше 5000 в’язнів – уперше після 1949 року. Рівень зараженості в цих установах продовжує зростати: у понеділок вірус було виявлено в 167 ув'язнених, у 114 співробітників та 23 медичних працівників виправних служб.

Минулого тижня 1,1 мільйона учнів Нью-Йорка повернулися до навчань дистанційно – після закриття шкіл».

НЕСТАЧА АПАРАТІВ ШВЛ ДЛЯ ХВОРИХ І ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ДЛЯ МЕПРАЦІВНИКІВ

«Вулиці спорожніли, громадський транспорт ходить рідко, працюють лише «суттєві бізнеси»: медична сфера, аптеки, продуктові магазини, заправки, – ділиться лікарка українського походження Ксенія Базилевська. – Люди переживають – як платити за оренду житла, адже щонайменше місяць-два сидітимуть без роботи, а потім можливі скорочення.

Люди на вулицю виходять лише для того, щоб купити продукти, ліки, вигуляти собаку. 70 відсотків – у масках і рукавичках, усі тримають дистанцію. Біля шпиталю величезні черги. Люди панічно намагаються зробити тест на вірус, але його роблять тільки тим, у кого висока температура або інші характерні симптоми (кашель, задишка чи дихальна недостатність). Сирени швидкої допомоги лунають постійно. Медпрацівники звертаються через ЗМІ із закликом допомогти придбати для них засоби персонального захисту, яких катастрофічно бракує. Загалом у місті стан тривоги і стресу.

Щоденно дають брифінги губернатор Куомо і мер Де Блазіо. Вони наголошують на тому, що Нью-Йорк уже отримав понад 2 тисячі нових апаратів штучної вентиляції легень, але їх треба ще 15 тисяч.

До нью-йоркців постійно звертається головний спеціаліст з алергології та інфекцій Ентоні Фаучі. Він розповідає про необхідність збереження соціальної дистанції, дотримання правил гігієни тощо. Нині Фаучі – ключовий авторитет у цих питаннях, до його думки всі прислухаються.

Дорогі брендові магазини позабивали вітрини на випадок мародерства. Держава обіцяє соціальну підтримку малозабезпеченим. У місті відкрито душові для бездомних. Дітям із малозабезпечених сімей при школах видають їжу».

ПРИКЛАД ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ

«Ситуація в Нью-Йорку стабільно критична, – розповідає активіст волонтерської організації «Разом для України» Олексій Прокопенко. – Влада докладає всіх зусиль, аби максимально взяти ситуацію під контроль: створюються ліжко-місця у всіх доступних для цього приміщеннях, 30 березня до Нью-Йорка прибув військовий корабель-госпіталь, який може розмістити близько 1000 хворих одночасно. Обладнують мобільні морги, довозяться апарати ШВЛ, триває масова закупівля й доправлення до міста захисних масок, костюмів, дезінфікуючих засобів. Настрої у місті – складні, люди налякані, але готові допомагати одне одному. Дефіциту харчів поки що немає, життєдіяльність міста забезпечується.

Олексій Прокопенко / Фото: Facebook

Саме ж місто, яке ніколи не спить, – порожнє. Але влада, бізнес, волонтери – всі працюють в унісон над розв’язанням проблеми та збереженням кожного життя, подаючи приклад для всього світу – як боротися з бідою».

ТЕСТИ ЧЕРЕЗ ВІКНА АВТІВОК

«Наш друг Михайло перебував у резерві Нацгвардії, зараз його призвали на службу, – каже українка Марта Береза, яка мешкає в Нью-Йорку. – У місті нині Нацгвардія має три пункти, де роблять швидке тестування на коронавірус. Люди під’їжджають у машині, опускають вікно, здають аналізи та їдуть далі. Михайло каже, що процедура лише така, піших не беруть. Спочатку такий тест робили всім «з підозрою», але черги були надто великі, тож тепер обслуговують лише тих, хто має високу температуру.

БАГАТО ПСИХІЧНО ХВОРИХ НА ВУЛИЦЯХ

«Минуло лише десять днів після того, як вся робоча сила, за винятком «суттєвих послуг», отримала вказівку залишитися дома. Мангеттен нині виглядає як місто-привид. Величезні дороги колись із інтенсивним рухом – порожні. Таймс-сквер порожній, – розповідає – психолог Марта Загайкевич, яка народилася і живе в Нью-Йорку. – Трамп сказав, що сьогодні ми на війні. І це справді так. Повсюди бачимо солдатів, які патрулюють вулиці. Минулого тижня вони прибули, щоб організувати польовий шпиталь на 3000 ліжок в конференц-центрі Якоба Явіца. Ще один польовий шпиталь установлено в Центральному парку. З цією ж метою в Мангеттені пришвартувався корабель-госпіталь «Комфорт».

Сьогодні я робила закупи в магазині, терпляче чекаючи в чергах на відстані шести футів від інших людей. Торговець Джо – дисциплінований, наче військовий. У магазині дезінфікують візки після кожного використання, просять людей не скупчуватися, кожен має самостійно запаковувати свої покупки. У магазинах спокійно і охайно. Це дуже заспокоює й обнадіює.

Марта Загайкевич / Фото: Tequila Minsky Але дорога додому нагадувала прорив через поле битви, де діють зовсім інші порядки. Бездомні підходять до людей, просять грошей і їжі, простягають брудні руки й кричать… Серед них багато психічно хворих. Їх особливо помітно, адже раніше вони губилися в натовпі. Як дивно, що на вулицях немає молоді, студентів, закоханих. І куди поділися всі автомобілі? Такі дефіцитні паркувальні місця нині – порожні».

Володимир Ільченко, Нью-Йорк

Фото: АА