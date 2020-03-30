Johnson&Johnson до вересня почне тестувати вакцину проти коронавірусу

Американська компанія Johnson&Johnson планує розпочати клінічні випробування експериментальної вакцини від коронавірусу COVID-19 за участю добровольців не пізніше вересня.

Про це повідомляє CNN.

«Світ стикається з надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, і ми зобов'язані зробити все можливе, щоб вакцина проти COVID-19 стала доступною якомога швидше», - йдеться у заяві генерального директора компанії Алекса Горського.

У компанії планують, що перші партії вакцини можуть бути доступні для екстреного використання до початку наступного року.

Як зазначається, розробка вакцини відбуватиметься в рамках партнерства між Johnson&Johnson та Управлінням перспективних біомедичних досліджень і розробок Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США (BARDA).

За даними сайту Worldometer, станом на 30 березня у США зафіксовано понад 143 тис. хворих на коронавірус COVID-19 та майже 2,5 тис. летальних випадків від нього.