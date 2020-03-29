Міністр фінансів німецької землі Гессен вчинив самогубство

Міністр фінансів німецької землі Гессен вчинив самогубство

Укрінформ
Міністр фінансів центральнонімецької федеральної землі Гессен Томас Шефер вчинив самогубство.

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Прокурори та поліція Вісбадена припускають, що міністр фінансів Гессену покінчив життя самогубством», - повідомляє видання.

Прем'єр-міністр землі Волкер Буф'є відреагував на цю новину так: «Всі ми шоковані і ледве можемо повірити, що Томас Шефер помер раптово і несподівано. Шефер до останньої мінути, день і ніч намагався впоратися з цією кризою (коронавірусною), фінансово та організаційно. Він дуже переживав, знав про великі очікування населення, особливо що стосується фінансової підтримки, …і більше не бачив виходу».

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Тіло політика з партії ХДС було знайдено в суботу у залізничної колії, його не відразу вдалося ідентифікувати. За даними газети, він залишив лист, у якому пояснив свій вчинок, але зміст його не оприлюднено.

У Шефера залишилися дружина та двоє дітей 9 і 12 років.

Томас Шефер був міністром фінансів Гессену з 2010 року і вважався кандидатом на пост глави уряду землі.

фото: dpa

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