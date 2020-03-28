В Ірані кількість смертей від Соvid-19 перевищила 2,5 тисячі

Офіційна кількість померлих від коронавірусу в Ірані зросла до 2 517 людей.

Про це повідомляє Al-Awsat.

"Кількість померлих в Ірані від початку спалаху коронавірусу в суботу зросла до 2 517 осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, протягом минулої доби в країні зафіксували 139 летальних випадків унаслідок епідемії.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Ірані зросла на 3 076 осіб протягом доби до 35 408 людей.

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Наразі Іран шостий серед країн світу за кількістю підтверджених випадків коронавірусу за даними сайту Worldometers.

Президент Ірану Хасан Рухані заявляв, що система охорони здоров'я Ірану готова впоратися з епідемією коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на 28 березня понад 600 тис. людей у 199 країнах заразилися коронавірусом, майже 28 тис. людей померли.

Фото: FNA