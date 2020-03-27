В Ірані сталися два землетруси

На півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,4.

Про це повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

«Землетрус магнітудою 5,4 стався о 8.40 (за Києвом – ред.)», - йдеться у повідомленні.

За даними EMSC, епіцентр стихійного лиха був зафіксований на глибині 10 км за 119 км від міста Кух Сефід.

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Нині немає інформації про постраждалих або завдану шкоду.

EMSC зазначає, що о 10.40 (за Києвом), на заході Ірану, за 33 км від міста Шуштар, стався ще один землетрус магнітудою 4,5.