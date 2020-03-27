В Індонезії стався потужний землетрус

На сході Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,9.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на агентство з метеорології та геофізики країни.

«Землетрус магнітудою 5,9 сколихнув найбільшу східну провінцію Індонезії Папуа у п’ятницю, однак ймовірності виникнення цунамі не було», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Алжирі стався землетрус

Як зазначається, землетрус стався о 4:36 ранку за місцевим часом. Його епіцентр знаходився за 72 км на північний захід від Джаяпура. Осередок залягав на мілководді на глибині 11 км під землею.

Інформації про потерпілих, руйнування і загрозу цунамі не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер на півночі Алжиру стався землетрус магнітудою 5.