У США зростає попит на бункери через коронавірус
Про це повідомляє The Los Angeles Times.
«У зв’язку з поширенням коронавірусу (у США – ред.), заможні люди інвестують в екстремальний спосіб відгородження від хвороби - бункери», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє газета, у більшості бункерів встановлені спеціальні системи фільтрації повітря, і покупці вважають, що саме вона допоможе зупинити вірус від проникнення усередину. Адже згідно з дослідженнями, коронавірус може перебувати у повітрі упродовж кількох годин.
За словами Гері Лінча, генерального менеджера компанії Rising S Bunkers, яка займається будівництвом бункерів, його телефон не змовкає з минулого тижня.
У США зростає попит на бункери через коронавірус / Фото: Vivos
Він додав, що через підвищений попит на бункери він вже найняв ще одну бригаду для другої зміни.
Як повідомляв Укрінформ, загалом у світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу становить 472 109. Із них 114 870 осіб хворіли та вже одужали. Померли від корона вірусу 21 308 осіб.
В Україні станом на ранок 26 березня зафіксовано 156 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.