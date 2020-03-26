Унаслідок пандемії коронавірусу (Covid-19) у США зростає попит на будівництво бункерів.

Про це повідомляє The Los Angeles Times.

«У зв’язку з поширенням коронавірусу (у США – ред.), заможні люди інвестують в екстремальний спосіб відгородження від хвороби - бункери», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, у більшості бункерів встановлені спеціальні системи фільтрації повітря, і покупці вважають, що саме вона допоможе зупинити вірус від проникнення усередину. Адже згідно з дослідженнями, коронавірус може перебувати у повітрі упродовж кількох годин.

За словами Гері Лінча, генерального менеджера компанії Rising S Bunkers, яка займається будівництвом бункерів, його телефон не змовкає з минулого тижня.

У США зростає попит на бункери через коронавірус / Фото: Vivos

Він додав, що через підвищений попит на бункери він вже найняв ще одну бригаду для другої зміни.

Як повідомляв Укрінформ, загалом у світі станом на ранок 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу становить 472 109. Із них 114 870 осіб хворіли та вже одужали. Померли від корона вірусу 21 308 осіб.

В Україні станом на ранок 26 березня зафіксовано 156 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.