У Бразилії стадіон перетворять на госпіталь

У бразильському місті Сан-Паулу муніципальний стадіон Паулу Машаду ді Карвалью, також відомий як стадіон "Пакаембу", переоблаштують на відкритий госпіталь для лікування випадків спалаху коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє АР.

"Стадіон "Пакаембу" в центрі Сан-Паулу зараз перетворюється на лікарню просто неба для лікування випадків спалаху коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на стадіоні, що вміщує 45 тисяч осіб, встановлять понад 200 лікарняних ліжок. Очікується, що він буде готовий через 10 днів.

Стадіон знаходиться поблизу ключових лікарень в найбільшому мегаполісі Бразилії, який є епіцентром хвороби.

Майже всі арени, які використовувалися на Чемпіонаті світу з футболу 2014 року, також були запропоновані клубами як лікарні просто неба і медичних установ.

За даними сайту Worldometers, станом на 12:47 ранку 24 березня у світі зареєстрували 391 947 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 843 особи одужали і 17 136 людей померли.

У Бразилії зафіксовано 1 960 випадків захворювання та 34 смерті.

Фото: Heitor Carvalho Jorge/Вікіпедія