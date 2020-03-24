G20 збереться на позачерговий саміт 26 березня - ЗМІ

Позачерговий саміт «Великої двадцятки» (G20) через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі відбудеться у четвер, 26 березня.

Про це повідомляє Livemint.

«Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді візьме участь у "надзвичайному онлайн-саміті лідерів G20" у четвер, щоб обговорити способи пом’якшити вплив коронавірусу на глобальну економіку та інші питання», - пише видання.

Онлайн-саміту передуватиме у середу віртуальна зустріч глав держав G20.

Офіційна заява щодо проведення саміту, ймовірно, з’явиться пізніше.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Саудівська Аравія, яка головує у "Великій двадцятці", звернулася до країн G20, щоб скликати надзвичайний онлайн-саміт лідерів G20 задля підготовки скоординованих заходів реагування на пандемію Covid-19, гуманітарні та економічні наслідки.

Очікується, що лідери G20 запропонують скоординувати політику для захисту людей і захисту світової економіки.

За даними сайту Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 057 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 501 особа одужала і 16 568 осіб померли.

Фото: flickr.com/palaciodoplanalto