Перший тест Меркель на коронавірус виявився негативним

Проведений канцлеру ФРН Ангелі Меркель 23 березня тест на коронавірус показав негативний результат.

Про це заявив її речник Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Результат негативний", - сказав Зайберт.

Протягом наступних днів буде зроблено ще кілька тестів.

Як повідомляв Укрінформ, контакт із зараженою людиною, лікарем, Меркель мала минулої п’ятниці. Після того, як стало відомо про інфікування цього лікаря в неділю ввечері, канцлер пішла на домашній карантин і продовжує виконувати свої функції дистанційно. В понеділок вона провела засідання уряду, на якому обговорювалися економічні заходи з подолання кризи, спричиненої коронавірусом. Про результати вона доповіла громадськості в аудіозверненні.

За словами Зайберта, Меркель почувається добре.

Фото: DPA