Днем загальної молитви за Україну оголосили 25 березня

У зв'язку з карантином в Україні та введенням в окремих регіонах режиму надзвичайної ситуації з метою недопущення поширення коронавірусу, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оголосила 25 березня 2020 року Днем загальної молитви і посту за Україну.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

"У доповнення до нашого попереднього Заклику щодо профілактики поширення коронавірусу та усвідомлюючи свою відповідальність за здорове майбутнє українського суспільства, збереження демократичних здобутків держави і поваги до гідності людини, її прав і свобод, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звертається до всіх людей доброї волі з закликом приєднатися до загальної молитви і посту (для тих, кому дозволяє стан здоров’я) за Україну", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Києві священники ПЦУ почали виготовляти антисептики

У ВРЦІРО закликали усіх віруючих різних конфесій, а особливо тих, від кого зараз залежить ухвалення складних та відповідальних рішень, у цей день проявити смирення і покаяння перед Богом, залишаючись кожен у місці свого перебування.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.