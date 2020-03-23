У вісьмох молдавських паломників виявили коронавірус після поїздки в Україну

У восьми членів групи молдавських паломників, які відвідали Почаївський монастир в Україні, після повернення додому виявили Covid-19, інші перебувають під наглядом.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Йон Кіку, повідомляє ZDG.

«...Громадяни, які поїхали в розпал епідемії в монастир в Україні, і тепер уже вісім заражених людей звідти, і є ризик того, що весь той автобус інфікований», - заявив Кіку.

У зв'язку з цим він закликав співвітчизників молитися вдома і не ходити в церкви, оскільки це ставить під загрозу життя їх близьких.

Як зазначається, митрополія Молдови оголосила, що не припинятиме богослужінь, але вони проходитимуть в «жорстких умовах».

Молдавська влада закликала релігійні конфесії уникати публічних зібрань.

За останніми даними МОЗ, в Молдові зафіксовано 94 випадки зараження коронавірусом, вісім інфікованих - діти. 12 пацієнтів перебувають у тяжкому стані.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 у світі становить 339 710, з них понад 99 тисяч осіб одужали, померли 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.

фото: АА