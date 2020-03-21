У світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу - ВООЗ

На сьогодні у світі розробляються щонайменше 20 вакцин проти коронавірусу Covid-19.

Про це заявила технічний керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій доктор Марія Ван Керхове на прес-конференції в штаб-квартирі організації в Женеві, повідомляє CNBC.

«Всесвітня організація охорони здоров'я працює з вченими всього світу над не менше як 20 різними вакцинами проти коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Деякі з них уже проходять клінічні випробування в рекордні строки - всього через 60 днів після секвенування гена.

«Прискорення цього процесу дійсно воістину драматичне з точки зору того, що ми можемо зробити, спираючись на роботу, яка почалася з SARS, яка почалася з MERS і тепер використовується для Covid-19», - зазначила Ван Керхове.

Представники ВООЗ попередили, що вакцини ще далекі від того, щоб бути доступними для громадського використання. За словами провідних вчених клінічні випробування і схвалення безпеки, необхідні для випуску працездатної вакцини на ринок, можуть зайняти до 18 місяців.

Доктор Майк Райан, виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій, сказав, що випробування необхідні, оскільки є лише одна річ найнебезпечніша вірусу - і це погана вакцина.

«Ми маємо бути дуже, дуже, дуже обережними під час розробки будь-якого продукту, який ми потенційно збираємося запровадити більшій частині населення світу», - сказав він, додавши, що перші випробування вакцини на людях, які почалися цього тижня у США, були «безпрецедентними за швидкістю». Як зазначив доктор Райан, цього б ніколи не сталося, якби Китай та інші країни не поділилися генетичною послідовністю Covid-19 з іншою частиною світу.

Як повідомлялося, станом на другу половину дня 21 березня в світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом, 11 889 смертей і 93 602 випадки одужання.