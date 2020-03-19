Вакцина проти коронавірусу. Огляд світових розробок

Як у Китаї, США, Франції, Німеччині, Великій Британії, Ізраїлі та Польщі працюють над вакциною проти COVID-19

Останні дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса зафіксували у світі майже 219 тис. випадків зараження коронавірусом, з них понад 84 тис. осіб одужали, близько 9 тис. померли. В Україні – 16 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них два летальні.

Людство відчайдушно шукає рішення для боротьби з новим коронавірусом. І поки уряди країн запроваджують жорсткі обмежувальні заходи, намагаються зупинити епідемію, дисциплінувати населення і врятувати хворих наявними засобами, науковці невтомно працюють над безпечною і ефективною вакциною, яка зупинить коронавірус.

ПОШУКИ РЯТІВНОЇ ФОРМУЛИ

Над розробкою потенційної вакцини проти COVID-19 працюють понад 30 компаній, і деякі з них навіть розпочали тестування на тваринах і добровольцях із числа homosapiens.

Франція і США з лютого розробляють вакцини проти коронавірусу. Зокрема, французька біофармацевтична компанія Sanofi спільно із Департаментом охорони здоров'я США планують завершити дослідницькі роботи впродовж 6 місяців, щоб за рік або щонайдовше за 18 місяців вона була готова для тестування на людях.

Випробування дослідницького центру Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сіетлі фінансує Національний інститут охорони здоров'я США. У них візьмуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років. Вакцину розробила біотехнологічна компанія Moderna спільно з Національним інститутом охорони здоров'я США. А вже у квітні тестування планує почати американська компанія Inovio Pharmaceuticals в Університеті Пенсільванії й випробувальному центрі в Канзас-сіті.

Пол Мак-Кей / Фото: Getty

Вчені Імперського коледжу в Лондоні почали випробовувати на тваринах вакцини проти COVID-19, йдеться в заяві Science Alert. «Ми щойно ввели отриману із цих бактерій вакцину в організми мишей. Сподіваємося, що протягом наступних кількох тижнів зможемо визначити реакцію, яку ми можемо побачити у цих мишей, в їхній крові, їхню реакцію антитіл на коронавірус", — заявив дослідник Лондонського імперського коледжу Пол Мак-Кей, додавши, що після кількамісячного першого етапу випробувань розпочнеться експеримент на людях.

Німеччина також не пасе задніх. Якість німецьких ліків навряд чи в кого викликає сумніви, навіть якщо виготовляють їх у Китаї. Але лабораторії, які розробляють нові засоби, звичайно ж, працюють у країні. Розробкою вакцини займаються переважно в біофармацевтичній компанії CureVac у місті Тюбінген разом з Інститутом вакцин та біомедичних лікарських засобів Пола Ерліха. Наразі її фахівці невтомно намагаються знайти протидію новому коронавірусу. За позитивними прогнозами, формулу вакцини розроблять влітку і тоді можна буде розпочати клінічні дослідження.

Ані Карлічек / Фото: Shutterstock Одразу використовувати засіб небезпечно навіть в умовах пандемії. «Ми хочемо бути впевненими, що вакцина працює і має якнайменше побічних ефектів. На думку міністра освіти та науки ФРН Ані Карлічек, боротьба з коронавірусом має три ключові моменти: по-перше, дослідникам потрібно зрозуміти вірус ще краще; по-друге, знайти ліки для лікування, а розробка вакцини – це вже буде третім кроком.

Китай, за повідомленнями місцевих ЗМІ, розробив вісім вакцин від коронавірусу. За словами наукового працівника Інституту дослідження лабораторних тварин при Академії медичних наук КНР Цинь Чуань, тести проводяться на трансгенних мишах і макаках, оцінюються можливі побічні ефекти застосування препаратів та їх безпеки. Крім того, китайські лікарі рятують громадян шляхом переливання зараженим плазми крові тих, хто одужує.

Над розробкою вакцини працюють і польські фахівці, які вже заявили про певні успіхи. Зокрема, група дослідників Вроцлавської політехніки під керівництвом професора Марціна Дронга нещодавно змогла відокремити із SARS-CoV-2 фермент, який відповідає за його життєздатність. Відтак, якщо винайти ліки, які гальмуватимуть активність цього ферменту, то коронавірус гине.

Фото: АА

Польський професор зауважив, що заклад тісно співпрацює з групою вчених німецького професора Рольфа Хільгенфельда з університету міста Любек, який має визначні заслуги у подоланні епідемії вірусу SARS у 2002-2003 роках. Польські науковці вирішили не патентувати свій винахід, а безкоштовно надали результати дослідження науковцям та фармацевтичним компаніям з усього світу.

Натомість команді канадських дослідників вдалося у лабораторних умовах виокремити вірус SARS-CoV-2, відповідальний за спалах у світі важкого гострого респіраторного синдрому. Виділений вірус допоможе дослідникам і розробити кращі діагностичні інструменти, методи лікування та вакцини, а також краще зрозуміти біологічний устрій, еволюцію та клінічні властивості вірусу SARS-CoV-2.

Ізраїль, на відміну від світових лідерів біотехнологій, не шукає нову вакцину, а намагається використати вже створену – проти пташиного коронавірусу. Створені лабораторією НДІ Мігаль із міста Галілеї антигени здатні викликати не тільки загальну імунну реакцію організму, а й стимулюють вироблення антитіл у місці зараження.

Надя Груздева

За словами доктора мікробіології Наді Груздевої, яка займалася безпосереднім синтезом новітньої вакцини, цей вірус давно відомий і завдає серйозної шкоди ізраїльському птахівництву. «Коронавіруси – це велика родина вірусів, які вражають не тільки людей, але також тварин і птахів. Деякі коронавіруси викликають у людей легкі застудні захворювання, іноді бронхіт. Коронавіруси мають схожу будову, причому білки, що є їхньою активною частиною, теж схожі», – пояснила вона.

ПЕРШИЙ СКАНДАЛ

Поки вчені відчайдушно досліджують дію препаратів, а добровольці мужньо їх вживають, в інформаційному просторі з'явився перший скандал довкола розробки вакцини. Зокрема, США і Німеччина почубилися через вищезгадану німецьку компанію CureVac, яка однією з перших долучилася до розробки протиотрути і має штаб-квартиру в Тюбінгені (ФРН) та кілька філій на Північноамериканському континенті.

Дональд Трамп / Фото: White House

Ряд ЗМІ, зокрема, і Reuters, посилаючись на урядові джерела, оприлюднив інформацію, що начебто президент США Дональд Трамп намагався переконати німецьких вчених у доцільності продовження науково-дослідницької роботи в США за високі гонорари.

Петер Альтмайєр

Німецькі урядовці заявили про спробу отримання ексклюзивного права на потенційну вакцину. «Німеччина не продається», – заявив німецький міністр економіки Петер Альтмайєр в ефірі групи телерадіомовників ARD. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, у свою чергу, заявив, що німецькі дослідники є лідерами у розробці ліків та вакцин, у глобальній співпраці. «Ми не можемо дозволити іншим винятково отримувати результати досліджень», – додав він.

Гайко Маас / Фото: DPA

Німецьке видання Welt am Sonntag, посилаючись на німецькі урядові джерела, повідомило, що Трамп запропонував CureVac винагороду в сумі $1 млрд, щоб забезпечити вакцину «тільки для США».

Сама компанія вже запевнила, що «про продаж ексклюзивних прав США навіть не йдеться». Американські урядовці також спростували припущення журналістів, додавши, що перемовини про розробку вакцини ведуться з 25-а компаніями.

Враховуючи фінансові та економічні наслідки цього глобального явища і особливо необхідний для їх подолання час, упевнено можна сказати, що це перший, але не останній скандал. Далі буде…

ПЕРСПЕКТИВИ ВАКЦИНАЦІЇ

Фахівці з охорони здоров'я запевняють, що відповідальна перевірка будь-якої потенційної вакцини потребує 1-1,5 року. На їх думку, розробка безпечних і ефективних вакцин вимагає трьох речей: часу, інвестицій та численних перевірок, у тому числі на тваринах, та клінічних досліджень на людях. І лише після цього регулюючі органи мають пересвідчитися, що вакцина готова для використання.

Науковий щомісячник Wired (видається в Сан-Франциско і Лондоні) детально описав етапи клінічних тестувань. Зокрема, для початкового етапу потрібно від 3 місяців. Спочатку потенційну вакцину потрібно випробувати на кількох десятках здорових волонтерів і переконатися, що вона безпечна. У разі відсутності відхилень, переходять до наступного етапу, що має тривати 6-8 місяців в уражених вірусом районах планети. До тестувань залучають кілька тисяч людей. Метою таких досліджень є процес стимулювання вакциною антитіл в організмі людини. Третім етапом, що займе 6-8 місяців, буде повторний експеримент у епіцентрі зараження на кількох тисячах хворих. У разі, якщо побічних ефектів не зафіксовано або вони становлять припустимі відхилення, настає заключний етап – затвердження вакцини. Процедура потребуватиме від 1 місяця до 1 року. Остаточний вердикт – Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Цей регулятивний орган має переглянути і перевірити отримані дані та розробити інструкції щодо застосування вакцини. На що потрібно ще час понад 1 місяць – і лише тоді вакцина вважатиметься готовою до широкого використання.

Фото: АА

Автори Wired підсумовують: потенційні вакцини почали розробляти ще у січні цього року, отже ефективними вони можуть стати лише влітку 2021 року. Такі обчислення збігаються з показниками ВООЗ. Водночас жодних гарантій сьогодні не дасть жоден фахівець-вірусолог. Природа SARS-CoV-2 досі вивчається і вона є непередбачуваною. Попередник чинного коронавірусу, SARS, почав гинути через 4 місяці після початку глобальної паніки.

РОБОТА НАД ЛІКАМИ ТА ТЕСТАМИ

Натомість поступ пандемії, кількість летальних випадків та масштаби зараження змушують практиків шукати ефективні засоби лікування, профілактики і протидії побічним наслідкам. Зокрема, в Італії виявили, що у терапії хворих із коронавірусом допомагають ліки, які зазвичай застосовували при лікуванні ревматоїдного артриту, а у Франції – антималярійні засоби.

Наразі не існує ні ліків від коронавірусу Sars-CoV-2, ні вакцин, однак засіб, що зазвичай використовується для боротьби з ревматоїдним артритом та при терапії злоякісних пухлин, виявився ефективним у лікуванні тяжкої пневмонії, спричиненої вірусом Covid-19, вважають італійські науковці. Випробування медичного засобу «Точілізумаб» уже відбулися у кількох медичних закладах Італії.

Сільвіо Брусаферр

«Цей засіб сьогодні використовують для лікування іншої хвороби, проте механізм його дії може бути ефективним у лікуванні клінічних проявів коронавірусу», – вважає представник Національної служби охорони здоров'я Італії Сільвіо Брусаферр.

Паоло Асьєрто

На думку лікаря-онколога Паоло Асьєрто, використання Точілізумабу дає змогу пацієнтам, хворим на коронавірус, відновити дихальну функцію. «Точілізумаб впливає на запалення, а не на вірус», – уточнив лікар. В Італії вже почали лікувати цим засобом окремих пацієнтів. Отримані результати спонукали лікарів до використання засобу для лікування людей з коронавірусом. Зараз італійські медики вивчають можливість проведення масштабних експериментів щодо застосування Точілізумабу як ліків від Covid-19.

Сібет Ндіай

А ось клінічні дослідження хлорохіну, антималярійного засобу, проведені в одній з лікарень Марселя, засвідчили ефективність його застосування в лікуванні коронавірусної інфекції. Як заявила напередодні офіційний представник французького уряду Сібет Ндіай, результати «багатообіцяючі» й дослідження буде «продовжено і розширено». Водночас вона закликала до обережності, оскільки поки що «не існує наукових доказів» дієвості хлорохіну.

Дідьє Раульт / Фото: Getty Images

Перед тим відомий французький лікар-інфекціоніст, керівник Середземноморського інституту інфекційних захворювань у Марселі Дідьє Раульт повідомив на Ютюб-каналі, що 24 пацієнти, заражених коронавірусом, погодилися приймати Plaquenil (одна з комерційних назв хлорохіну в Франції). Через шість діб після початку прийому препарату лише чверть із них залишилися інфікованими, водночас 90% тих, хто не приймав препарат, як і раніше – залишилася носіями вірусу.

Хлорохін уже понад 70 років використовується для лікування малярії. Крім того, як зазначає Дідьє Раульт, це некоштовний препарат. Раніше, в лютому, французький вчений вже посилався на позитивні результати застосування препарату в десяти китайських лікарнях, у тому числі в Ухані.

За даними китайського дослідження, антималярійні ліки засвідчили порівняльну ефективність для стримування розвитку пневмонії, поліпшення стану легень і скорочення тривалості хвороби. Проте ряд французьких експертів закликали до обережності у зв'язку з відсутністю більш глибинних досліджень і через наявність побічних ефектів, які можуть бути вкрай серйозними, особливо в разі передозування.

Водночас, науковці з центру біотехнології Ягеллонського університету у Кракові у співпраці з компанією SEnsDx теж зробили певні кроки на шляху протидії коронавірусу, зокрема у контексті розробки експрес-тестів для його виявлення. Вони виділили білки, характерні для віруса CoV-2, що дозволяє його швидке діагностування. Науковці сподіваються, що розробка цих експрес-тестів із виявлення коронавірусу дасть змогу застосовувати їх поза лабораторіями – на вокзалах, в аеропортах тощо.

Білл Гейтс

Усі заходи та розробки, як правило, фінансуються з національних та спільних, у тому числі – європейських бюджетів. Осторонь глобального протистояння вірусу на залишилися й багатії. Так, засновник Alibaba Джек Ма надав $14 млн на розробку вакцини, а також подарує 500 наборів для тестування і мільйон медичних масок мешканцям США. У свою чергу, фонд співзасновника компанії Microsoft Білла Гейтса оголосив про виділення $100 млн на програму тестування, ізолювання і знищення коронавірусу. Фахівці, профінансовані Гейтсом, розробляють домашні тестові набори, які даватимуть змогу перевіритися на наявність інфікування, не виходячи з дому.

Роман Сущенко, Укрінформ