Кількість випадків коронавірусу у світі зросла на 11 тисяч

Станом на другу половину дня 21 березня в світі зафіксовано 286 696 випадків зараження на коронавірус, 11 889 смертей і 93 602 випадки одужання.

Про це повідомляє Worldometers.

Всього було зафіксовано 11 149 нових випадків зараження і 509 нових смертей у порівнянні з даними станом на 12 годину ночі.

Найбільша кількість нових випадків виявлена в Іспанії - 3 355 інфікованих і 233 померлих, в результаті чого кількість хворих в країні зросла до 24 926, з них 1 326 осіб загинули.

У Німеччині також спостерігається високий показник зростання - 1 635 нових випадків захворювання (всього 21 483) і 5 летальних випадків (всього 73).

В Ірані зареєстрували ще 966 нових випадків (всього 20 610 і 123 загиблих, одужали 7 635).

У Нідерландах виявили 637 нових випадків (всього 3 631) і ще 30 людей загинули (136 загалом), 3 493 одужали.

У Швейцарії та Бельгії зафіксували понад 500 нових хворих, у США зареєстрували ще 398 випадків, 20 людей загинули.

Кількість хворих у Португалії перевищила одну тисячу, коли в країні виявили ще 260 нових хворих.

Більше сотні нових випадків Covid-19 зареєстрували в Люксембурзі (186 нових, 670 всього), Ізраїлі (178 нових, 883 всього), Австрії (165 нових, 2 814 всього), Пакистані (165 нових, 666 всього), Малайзії (153 нових, 1 183 всього), Південній Кореї (147 нових, 8 799 всього), Австралії (144 нових, 1 072 всього), Швеції (125 нових, 1 764 всього).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина одужала.

Фото: АА