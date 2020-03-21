Поліція Уханя вибачилася перед родиною лікаря, який попереджав про коронавірус

Через шість тижнів після смерті китайського лікаря Лі Веньляня, якому місцева поліція зробила догану за нібито передчасні попередження щодо коронавірусу, влада оприлюднила вибачення перед його родиною.

Про це повідомляє CGTN.

«Управління поліції центрального китайського міста висловило офіційне вибачення родині померлого лікаря», - йдеться у повідомленні.

Чиновники також вирішили анулювати догану лікаря, в якій його звинувачували в "поширенні чуток". Також покарані ті, хто докоряв йому раніше.

Крім того, згідно з офіційною заявою вищого наглядового органу Китаю, членам родини лікаря призначено компенсацію.

Як відомо, китайський лікар Лі Веньлянь, який ще у грудні минулого року розіслав повідомлення про зараження людей новим коронавірусом, помер у госпіталі 7 лютого.

У січні поліція звинуватила лікаря у «поширенні чуток» і «серйозному порушенні громадського порядку» після того, як скріншоти його листування з колегами невідомим чином з'явилися в мережі.

Звинувачення лікаря і його смерть викликали хвилю громадського гніву. Офіційний Пекін швидко зробив спробу втихомирити людей, використовуючи цензуру в соцмережах і направивши команду з вищого дисциплінарного органу Комуністичної партії для розслідування смерті лікаря.

Як повідомлялося, у Китаї другу добу поспіль не реєструють нових випадків зараження коронавірусом нового типу.