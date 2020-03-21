Поліція Уханя вибачилася перед родиною лікаря, який попереджав про коронавірус
Про це повідомляє CGTN.
«Управління поліції центрального китайського міста висловило офіційне вибачення родині померлого лікаря», - йдеться у повідомленні.
Чиновники також вирішили анулювати догану лікаря, в якій його звинувачували в "поширенні чуток". Також покарані ті, хто докоряв йому раніше.
Крім того, згідно з офіційною заявою вищого наглядового органу Китаю, членам родини лікаря призначено компенсацію.
Як відомо, китайський лікар Лі Веньлянь, який ще у грудні минулого року розіслав повідомлення про зараження людей новим коронавірусом, помер у госпіталі 7 лютого.
У січні поліція звинуватила лікаря у «поширенні чуток» і «серйозному порушенні громадського порядку» після того, як скріншоти його листування з колегами невідомим чином з'явилися в мережі.
Звинувачення лікаря і його смерть викликали хвилю громадського гніву. Офіційний Пекін швидко зробив спробу втихомирити людей, використовуючи цензуру в соцмережах і направивши команду з вищого дисциплінарного органу Комуністичної партії для розслідування смерті лікаря.
Як повідомлялося, у Китаї другу добу поспіль не реєструють нових випадків зараження коронавірусом нового типу.