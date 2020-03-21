У світі понад 276 тисяч випадків зараження коронавірусом, 91 тисяча одужали

Станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, зокрема 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Про це повідомляє Worldometers.

У Китаї на сьогодні зареєстровано 81 008 випадків захворювання, 41 - за останню добу. Кількість загиблих у країні становить 3 255, видужали - 71 740 осіб.

В Італії зафіксували 47 021 випадок Covid-19, 4 032 смерті й 5 129 випадків одужання.

За останню добу Іспанія, Німеччина і США обігнали Іран за кількістю хворих.

Так, наприклад, Іспанія зареєструвала понад 21 тис. випадків захворювання, 1 093 виявилися летальними. А в Німеччині захворіли 19 848 осіб, з них 68 загинули й 180 вилікувалися.

У США за останню добу зафіксували 390 нових випадків і 19 смертей, у результаті чого кількість хворих там становить 19 773 людини, а кількість летальних результатів досягла 275.

В Ірані, в свою чергу, на коронавірус заразилися 19 644 людей, зокрема 1 433 загинули і 6 745 одужали.

У Франції зафіксували 12 612 випадків Covid-19, одужали 1 587 людей, 450 загинули.

У Південній Кореї виявили 147 нових випадків захворювання (всього 8 799) і зафіксували 8 смертей (всього 102), одужали 2 612 людей.

У Швейцарії нині зафіксовано 5 615 випадків захворювання на коронавірус, у Великій Британії - 3 985, Нідерландах - 2 994, Австрії - 2 649, Бельгії - 2 257, Норвегії - 1 959, Швеції - 1 639, Данії -1 255.

У Канаді, Австралії, Малайзії, Португалії та Японії зареєстровано трохи більше однієї тисячі випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Фото: АА