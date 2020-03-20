В Ісландії зафіксували першу смерть від коронавірусу
Про це повідомляє The Guardian.
«36-річний австралієць, у якого діагностували Covid-19, помер в Ісландії, його інфікована дружина перебуває на карантині», - йдеться у повідомленні.
За словами місцевих лікарів, виявлені у чоловіка симптоми були нетиповими для нового коронавірусу. Наразі вони з'ясовують причину смерті чоловіку. «Навряд коронавірус був причиною смерті. Його симптоми проявилися дуже швидко і не схожі на ті, що зазвичай асоціюються зі смертю від Covid-19 », - прокоментував лікар-епідеміолог Торольфур Гуднасон.
Зазначається, що смерть австралійця була першою, пов’язаною з коронавірусом в Ісландії. 36-річний чоловік став також першим австралійцем, який помер за кордоном унаслідок цієї хвороби.
Медичні працівники, які лікували чоловіка, перебувають на карантині, а сам медичний центр дезінфікується. Чиновники відслідковують будь-які контакти, які пара мала під час подорожі країною.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала.
В Україні зареєстровано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 - смертельні.
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