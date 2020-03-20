В Ісландії зафіксували першу смерть від коронавірусу

В Ісландії помер 36-річний австралієць, якому діагностували інфікування коронавірусом (Covid-19).

Про це повідомляє The Guardian.

«36-річний австралієць, у якого діагностували Covid-19, помер в Ісландії, його інфікована дружина перебуває на карантині», - йдеться у повідомленні.

За словами місцевих лікарів, виявлені у чоловіка симптоми були нетиповими для нового коронавірусу. Наразі вони з'ясовують причину смерті чоловіку. «Навряд коронавірус був причиною смерті. Його симптоми проявилися дуже швидко і не схожі на ті, що зазвичай асоціюються зі смертю від Covid-19 », - прокоментував лікар-епідеміолог Торольфур Гуднасон.

Зазначається, що смерть австралійця була першою, пов’язаною з коронавірусом в Ісландії. 36-річний чоловік став також першим австралійцем, який помер за кордоном унаслідок цієї хвороби.

Медичні працівники, які лікували чоловіка, перебувають на карантині, а сам медичний центр дезінфікується. Чиновники відслідковують будь-які контакти, які пара мала під час подорожі країною.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала.

В Україні зареєстровано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 - смертельні.

Фото: AA