До боротьби із COVID-19 у Бангладеш залучать армію

Уряд Бангладеш вирішив застосувати армію для допомоги у протистоянні епідемії нового коронавірусу.

Про це пише Xinhua із посиланням на міністра охорони здоров’я країни Західа Маліка.

За словами міністра, армія буде використана для зведення спеціального карантинного приміщення в передмісті столиці. Уряд також розглядає доцільність закриття певних уразливих регіонів для сповільнення поширення вірусу.

“Ми плануємо заблокувати вразливі райони, якщо кількість інфікованих зростатиме”, - сказав Малік.

Нагадаємо: в Бангладеш наразі виявили менш як 20 випадків зараження COVID-19, утім влада країни запровадила заборону на будь-які політичні, соціальні та релігійні збори та закликав громадян відмовитися від відвідування релігійних закладів у випадку появи симптомів хвороби.