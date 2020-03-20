Святині в Мецці та Медині вперше в історії закрили через коронавірус

Головні святині для мусульман — Велика мечеть в Мецці та Мечеть пророка в Медині — були закриті вперше в історії через пандемію коронавірусу нового типу COVID-19.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Відзначається, що вірянам заборонено заходити та молитися у святині з 20 березня. Святині закриті на невизначений час.

Число випадків інфікування COVID-19 в усьому світі станом на вечір 19 березня перевищило 244 тисяч осіб. На планеті понад 170 країн і територій, де виявили вірус — серед них і Україна.

Читайте також: У Нідерландах можуть заборонити розраховуватися готівкою

Понад 86 тисяч осіб у всьому світі вже вилікувалися від захворювання, спровокованого новим коронавірусом, тоді як кількість смертей перевищила 10 тисяч.

Станом на початок 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. МОЗ також повідомило про третю смерть в Україні від коронавірусу. В Івано-Франківську померла жінка, інфікована COVID-19.