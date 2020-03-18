Саудівська Аравія терміново скликає саміт G20

Саудівська Аравія скликає країни "Великої двадцятки" (G20) для проведення позачергового саміту через пандемію коронавірусу у світі.

Про це йдеться в повідомленні G20.

«Саудівська Аравія, яка головує у "Великій двадцятці", звертається до країн G20, щоб скликати надзвичайний онлайн-саміт лідерів G20 на наступному тижні задля підготовки скоординованих заходів реагування на пандемію Covid-19, гуманітарні та економічні наслідки», - йдеться у заяві.

Як зазначається, "Велика двадцятка" буде діяти разом з міжнародними організаціями будь-яким способом, який буде визнаний необхідним для пом'якшення впливу пандемії.

Лідери G20 запропонують скоординувати політику для захисту людей і захисту світової економіки.

Саміт спиратиметься на поточні зусилля міністрів фінансів G20 та очільників Центральних банків, вищих посадових осіб охорони здоров'я, торгівлі та закордонних справ, щоб надалі розвивати точні вимоги та необхідні дії, зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.