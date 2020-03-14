В Італії за добу підтвердили понад 2000 нових випадків коронавірусу

Протягом минулої доби в Італії кількість пацієнтів з позитивним тестом на коронавірус збільшилася на 2 116 осіб.

Про це пише агенція ANSA.

"Кількість (заражених вірусом - ред.) продовжує невпинно зростати: протягом останніх 24-х годин було зареєстровано 2116 нових хворих", - йдеться у повідомленні.

Станом на cьогодні в Італії нараховується 14955 підтверджених випадків захворювання.

За даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, з початку епідемії в Італії загалом було зафіксовано 17 760 випадків коронавірусу. Із них 1266 летальних. Більшість померлих це люди, середній вік яких становить понад 80 років. Одужали 1439 пацієнтів.

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Станом на ранок суботи, 14 березня, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

Фото: ANSA/Marco Ottico