У Польщі зафіксували другу смерть від коронавірусу

У Вроцлаві на південному заході Польщі в інфекційній лікарні померла друга у країні особа, заражена коронавірусом.

Про це у Twitter повідомило міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Померла друга особа, заражена коронавірусом. Це 73-річний чоловік, який у тяжкому стані перебував у вроцлавській лікарні (Нижньосілезьке воєводство – ред.) і мав супутні хвороби”,- йдеться в повідомленні міністерства.

Zmarła druga osoba zakażona #koronawirus. To 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu (woj. dolnośląskie) i miał choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 13, 2020

Як відомо, станом на 13 березня у Польщі зафіксовано 68 випадків зараження коронавірусом, двоє осіб померло.

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У п’ятницю глава польського уряду Матеуш Моравецький оголосив про тимчасове відновлення з 14 на 15 березня прикордонного контролю Польщі з європейськими сусідами, призупинення міжнародних залізничних та авіаційних пасажирських сполучень, заборону в’їзду до країни іноземцям.