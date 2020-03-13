У Польщі зафіксували другу смерть від коронавірусу

У Польщі зафіксували другу смерть від коронавірусу

Укрінформ
У Вроцлаві на південному заході Польщі в інфекційній лікарні померла друга у країні особа, заражена коронавірусом.

Про це у Twitter повідомило міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Померла друга особа, заражена коронавірусом. Це 73-річний чоловік, який у тяжкому стані перебував у вроцлавській лікарні (Нижньосілезьке воєводство – ред.) і мав супутні хвороби”,- йдеться в повідомленні міністерства.

Як відомо, станом на 13 березня у Польщі зафіксовано 68 випадків зараження коронавірусом, двоє осіб померло.

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У п’ятницю глава польського уряду Матеуш Моравецький оголосив про тимчасове відновлення з 14 на 15 березня прикордонного контролю Польщі з європейськими сусідами, призупинення міжнародних залізничних та авіаційних пасажирських сполучень, заборону в’їзду до країни іноземцям.

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