США заявили, що готові постачати нафту в Білорусь

Сполучені Штати заявили про готовність розпочати поставки нафти до Білорусі, яка переважно залежала від російських енергоносіїв.

Про це йшлося під час розмови глав зовнішньополітичних відомств США і Білорусі Майкла Помпео й Володимира Макея, повідомили в Держдепартаменті в п'ятницю.

"Держсекретар підтвердив готовність американських компаній негайно розпочати продажі нафти в Білорусь за конкурентними ринковими цінами", - зауважили у Вашингтоні.

Повідомляється, що держсекретар США й глава МЗС Білорусі "обговорили потенціал для посилення двосторонніх ділових зв'язків". Це передбачає, зокрема, візит цього року до Мінська делегації США у складі високопоставлених представників уряду з питань торгівлі.

Телефонна розмова глав зовнішньополітичних відомств США й Білорусі відбулася на тлі падіння світових цін на нафту через одностороннє рішення Москви вийти з ОПЕК.